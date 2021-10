Pünktlich zum Start ins Wochenende blicken wir auf die tagesaktuellen Blitzangebote am heutigen Samstag. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Oral-B iO 9 Special Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit Magnet-Technologie &... Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

100% gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von Oral-B und...

Angebot Oral-B PRO 2 2500 Design Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit visueller... Tiefe Reinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller Andruckkontrolle

Der runde Bürstenkopf sorgt für bis zu 100% mehr Plaque-Entfernung und gesünderes Zahnfleisch als...

Angebot WISO Steuer-Mac 2021 (für Steuerjahr 2020 | frustfreie Verpackung) Software zur Steuererklärung 2020 am Mac Musterschreiben für Finanzamt-Korrespondenz...

Für alle Einkunftsarten: sämtliche Formulare und Erklärungen: N, R, Kind, KAP, so, G, S, L, 34a,...

Angebot WISO Steuer-Sparbuch 2021 (für Steuerjahr 2020 | Standard Verpackung) Die Alternative zu ElsterFormular – einfach gut und günstig

Wiso Steuer-Sparbuch 2021 Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung Rechner für Gehalt,...

Angebot TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP105, Smart Home WiFi Steckdose, Amazon Alexa Zubehör,... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone - überall und zu jeder...

Angebot Soundcore Life A1 In Ear Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: Life A1 Ohrhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit dreifach...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

UGREEN 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil PD 3.0 USB C Power Adapter Ladestecker kompatibel mit... 20W enorme Ladeleistung: UGREEN 20W USB C Ladegerät kann Ihr Gerät wie iPhone 12 von 0% auf 58% in...

Universale Kompatibilität: Der USB C Netzteil ist perfekt kompatibel mit iPhone 12, 12 Mini, 12...

Angebot Anker PowerLine II USB-C auf Lightning Ladekabel MFI-zertifiziertes Schnellladekabel, kompatibel mit... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Einfach an ein 20W USB-C Netzteil anschließen und den Akku deines iPhone 12 / 12...

Angebot HILIMNY Solo Loop Kompatibel mit Apple Watch Strap 38mm 40mm 41mm, Geflochtenes Elastisches Stretchy... 【Kompatibilität】 Das atmungsaktive elastische Sport Solo Loop Nylon Band von HILIMNY ist mit...

【Einfache Installation】 Schnelle und einfache Installation. Einschieben - Schieben Sie das...

eufy Security eufyCam 2C 2+1, kabellose Überwachungskamera für draußen, 180 Tage Akkuleistung, HD... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot TORRAS Diamond Series für iPhone 12/iPhone 12 Pro Hülle Vergilbungsfrei (Extrem Transparent)... [Makelloses klares Kristall] Dies ist eine vollständig transparente iPhone 12/12 Pro Hülle,...

[Keine Vergilbung] Diese Hülle kann einer Vergilbung wirksam widerstehen. Die Hülle verwendet die...

Angebot Neu Apple AirPods Max - Space Grau Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi‐Fi Audio

Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik...

Angebot Apple AirPods Pro Aktive Geräuschunterdrückung für immersiven Klang

Transparenzmodus, um dein Umfeld zu hören und darauf reagieren zu können

Angebot WD_BLACK P10 4 TB Game Drive für Konsolen und PCs WD_BLACK Game Drives – die Game Saver! Spielen und Sichern von PS4 Spielen; Speichern von PS5...

Dank der robusten Bauweise ist die HDD Festplatte ideal zum Mitnehmen geeignet. Greifen Sie auf Ihre...

Angebot TORRAS Stoßfest Hülle für iPhone 11 Hülle Echter Militärischer Schutz Case Matt Anti-Kratzen... SGS Military Grade Protection-Zertifizierung: Die Schutzhülle Seiten bestehen aus hochwertigem...

Extrem Umfassender Schutz: Die TORRAS Handyhülle verfügt an vier Ecken über einzigartige...

Angebot Soundcore by Anker Liberty Air 2 Bluetooth Kopfhörer, mit diamantförmigen Audiotreibern, 4... STICHWORT DIAMANT: Deine Liberty Air 2 Kopfhörer machen sich die erstklassigen Eigenschaften eines...

KRISTALLKLARES TELEFONIEREN: 4 Mikrofone mit hochmoderner cVc 8.0 Geräuschunterdrückung bieten ein...

Fengyiyuda 3 Pack Solo Loop Kompatibel mit Apple Watch Armband,Nylon Ersatz Sport Armband für... Kompatibles Modell: Das Ersatz silikonband ist kompatibel mit apple watch SE, Series 6, Series 5,...

Verfügbare Größe: Zwei Größen für Ihre Auswahl, Größe 38 mm/40 mm/42 mm/44 mm für...

Soundcore Life A2 NC Multi-Modus Geräuschunterdrückung Wireless Earbuds, Kabellose ANC Bluetooth... AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv 90% aller Störgeräusche von außen - ideal für...

FANTASTISCHES KLANGPROFIL: Unsere exklusive BassUpTM Technologie mit 11mm Biokomposit-Audiotreibern...

Angebot Smart Steckdose funktioniert mit Apple Siri, meross WLAN Plug, Intelligent Stecker, kompatibel mit... Siri & HomeKit 3 Stück: Packungsinhalt meross WLAN Steckdose * 3 & User Manual * 1. Sie können...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Plug, Inteilligent Stecker, kompatibel... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Angebot Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung, Kompatibel mit... 👍Universelles Design👍: Wir können Ihr vorhandenes Garagentor intelligent machen. Bitte...

🔄Fernsteuerung und Sprachsteuerung🔄: Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Wenn Sie nicht...

eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

WLAN MINI Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Kleinste Smart Plug kompatibel mit Siri,... ❖Siri & HomeKit❖: Sie können MINI WLAN Steckdose über Siri steuern: "Hey Siri, mach Steckdose...

❖Sprachsteuerung❖: Sie können die Sprachsteuerung über Apple Watch oder iPhone verwenden, um...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.