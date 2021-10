Während die Apple Watch Series 7 letzten Monat zusammen mit dem iPhone 13 angekündigt wurde, warten wir immer noch auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum. Inmitten von Gerüchten, dass die Series 7 bald in den Handel kommen könnte, tauchen nun die ersten nicht-offiziellen Bilder der neuen Apple Watch im Netz auf.

Fotos zeigen Apple Watch 7

Die Bilder stammen ursprünglich aus einer Facebook-Gruppe für Apple Watch-Enthusiasten und wurden mittlerweile wieder gelöscht. Das Internet vergisst bekanntlich nichts und so nehmen die Momentaufnahmen derzeit die Runde in den sozialen Medien. Der ursprüngliche Poster der Fotos behauptete, dass er für einen Mobilfunkanbieter arbeitet, der die neue Apple Watch testet, bevor sie „später im Herbst“ offiziell in den Verkauf geht.

Bisher haben wir die Series 7 nur in Apples Marketingmaterialien gesehen. Das Unternehmen hat noch kein Datum bekannt gegeben, wann die neue Smartwatch zu kaufen sein wird. Die heute veröffentlichten Bilder bieten uns jedoch schon jetzt einen ersten „persönlichen“ Blick auf die Series 7 mit ihrem neuen Display.

Gut zu erkennen ist der schmalere Rand, der den Anzeigebereich des Displays maximiert. Die Maße der Apple Watch ändert sich dabei nur minimal. Wie wir bereits wissen, verfügt die Series 7 nicht über die zuvor gemutmaßten flachen Kanten. Das Design wurde (im Vergleich zum Vorgänger) mit weicheren, noch abgerundeteren Ecken weiter verbessert. Dabei hat das Display einen einzigartigen refraktiven Rand, mit dem sich Zifferblätter sowie Apps in voller Größe darstellen lassen und nahtlos mit dem Gehäuse verbunden zu sein scheinen.

Vollzeit-Leaker Jon Prosser verkündete bereits, dass der Vorverkauf in der kommenden Woche stattfinden wird. Der eigentliche Verkaufsstart soll dann Mitte Oktober folgen. Neben den „normalen“ Apple Watch Modellen bietet Apple auch eine Sonderedition mit Kooperationspartner Hermés an. Und genau dieser Partner teilte seinen Kunden vor kurzem per Mail mit, dass sich die Apple Watch 7 ab dem 08. Oktober vorbestellen lässt.