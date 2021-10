Seit Juli läuft die aktuelle Apple Back to School 2021 Aktion. Bevor diese in wenigen Tagen am 11. Oktober endet, möchte wir euch noch einmal auf diese aufmerksam machen und euch die Möglichkeit einräumen, nicht nur vom Bildungsrabatt zu profitieren, sondern auch Gratis-AirPods zu erhalten. Darüberhinaus gibt es Rabatt auf Apple Care+.

Dreifach bei der Apple Back to School Promo profitieren

Jahr für Jahr und für gewöhnlich über die Sommermonate veranstaltet Apple seine Back to School Aktion. Die Sommerferien bzw. Semesterferien enden und das neue Schuljahr bzw. das neue Semester startet. Um bestmöglich gerüstet zu sein gibt es die BTS-Aktion von der Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. profitieren können. Die Kurzform lautet: qualifizierten Mac oder qualifiziertes iPad kaufen und kostenlose AirPods erhalten

Mac : Mac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air, auch CTO-Versionen (Configure-to-Order) (jeweils ein „Qualifizierter Mac“)

: Mac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air, auch CTO-Versionen (Configure-to-Order) (jeweils ein „Qualifizierter Mac“) iPad: Pad Pro und iPad Air (jeweils ein „Qualifiziertes iPad“).

Besucht die „Apple Back to School Webseite“ und informiert euch über die Aktion. So erhaltet ihr nicht nur einen Bildungsrabatt auf Macs und iPads und erhaltet die Gratis-AirPods. Es handelt sich um die AirPods 2 mit Ladecase. Möchtet ihr die AirPods 2 mit kabellosem Ladecsase oder die AirPods Pro haben, dann fällt ein kleiner Aufpreis an. Zudem gibt es in diesem Jahr 20 Prozent Rabatt auf AppleCare+.

Die Apple Back to School Promo endet am 11. Oktober. Solltet ihr Interesse haben, so greift zeitnah zu.