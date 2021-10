Das Möbelhaus IKEA hat kürzlich eine neue Familie an Luftreinigern angekündigt. Diese werden unter der Gruppenbezeichnung STARKVIND vermarktet und sind ab sofort in zwei Modellvarianten im IKEA Online Store erhältlich.

Neue HomeKit-Luftreiniger von IKEA

Mit STARKVIND hat IKEA einen neuen Luftreiniger im Programm. Wie wir euch vor kurzem berichtet haben, unterstützt der smarte Luftreiniger auch HomeKit. Laut IKEA wird STARKVIND über das TRÅDFRI Gateway mit der Apple Smart Home Plattform verbunden. Anschließend kann dieser innerhalb der HomeKit-Welt genutzt werden.

Hier die offizielle Produktbeschreibung:

„Der STARKVIND Luftreiniger ist für den Einsatz in bis zu 20 m2 großen Innenräumen optimiert. Er kann einzeln verwendet oder mit dem TRÅDFRI Gateway verbunden werden, sodass er über die IKEA Home smart App gesteuert und voreingestellt werden kann. STARKVIND verfügt über fünf Gebläsestufen sowie einen Automatikmodus. Im Automatikmodus passt der Luftreiniger die Lüfterdrehzahl mithilfe eines eingebauten Luftqualitätssensors an die Feinstaub-Belastung in der Luft an. Über den Sensor kann in der App auch die aktuelle Raumluftqualität abgelesen werden. Der STARKVIND Luftreiniger hat ein 3-Filter-System aus einem Vorfilter, einem Filter zur Partikelentfernung und einem Gasfilter. Der Vorfilter fängt größere Partikel wie Haare und Staub auf. Der Filter zur Partikelentfernung ist dafür optimiert, rund 99,5 Prozent des Feinstaubs in der Luft (Partikelgröße PM2,5) zu absorbieren, fängt aber auch Partikel wie Staub und Pollen auf. Der Gasfilter reinigt die Luft von verschiedenen gasförmigen Schadstoffen wie Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Außerdem verringert er unangenehme Gerüche, die zum Beispiel beim Rauchen oder Kochen entstehen.“

IKEA bietet den neuen Luftreiniger in den Farboptionen Weiß und Schwarz für jeweils 99 Euro an. Zudem wird STARKVIND auch als Tischgerät in Weiß und Braun für 149 Euro angeboten.

Hier gibt es die STARKVIND Produkte bei IKEA: