Apple Watch 7 lässt sich ab Freitag (08. Oktober 20221, 14:00 Uhr) im Apple Online Store vorbestellen. Dies hat Apple vor wenigen Augenblicken offiziell bestätigt. Im vergangenen Monat nutzte Apple die „California streaming“-Keynote, um das neue iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini 6, iPad 9 und die Apple Watch 7 anzukündigen. Bis auf die Apple Watch 7 befinden sich die anderen aufgeführten Produkte bereits im Handel. Nun fällt auch der Startschuss für die Apple Watch 7 und ihr könnt diese vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart findet am 15.10.2021 statt.

Apple Watch 7 jetzt vorbestellen

Apple hat im Rahmen seiner September Keynote die Apple Watch Series 7 mit einem überarbeiteten Always-On Retina Display vorgestellt. Mit mehr Displaybereich und dünneren Rändern ist es das bisher größte und fortschrittlichste Apple Watch Display. Der schmalere Rand maximiert den Anzeigebereich des Displays. Die Maße der Watch selbst ändern sich dabei nur minimal. Das Design der Apple Watch Series 7 wurde mit weicheren, noch abgerundeteren Ecken weiter verbessert und das Display hat einen einzigartigen refraktiven Rand, mit dem sich Zifferblätter und Apps in voller Größe darstellen lassen und nahtlos mit dem Gehäuse verbunden zu sein scheinen.

Die Apple Watch Series 7 kommt zudem mit einer optimierten Benutzeroberfläche für das größere Display, die einfacher zu lesen und zu bedienen ist, und zwei speziell für die neue Apple Watch designten Zifferblättern: Contour und Modular Duo. Zusätzlich zu den Verbesserungen am Display habt ihr wie gewohnt 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag und die Apple Watch kann ab sofort 33 Prozent schneller geladen werden.

Preis & Verfügbarkeit

Apple Watch 7 lässt sich ab Freitag über den Apple Online Store in den Größen 41mm und 45mm vorbestellen. Die Apple Watch Series 7 Kollektion kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Apple Watch Series 7 ist kompatibel mit allen bisherigen Apple Watch Armbändern. Die Modelle in Edelstahl, die Apple Watch Edition, die Apple Watch SE und die Apple Watch Series 3 gibt es auch weiterhin in den bisherigen Farben. Zudem gibt es die Apple Watch 7 in der Nike und Hermés Edition.

Preislich startet die Apple Watch 7 bei 429 Euro. Der offizielle Verkaufsstart findet am 15.10.2021 statt.