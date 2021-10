Deirdre O´Brien und Lisa Jackson dürften zu den bekanntesten weiblichen Apple Führungskräften gehören. Beide Managerinnen wurden nun von Fortune zu den „mächtigsten Frauen“ gekürt.

Apples Deirdre O´Brien und Lisa Jackson gehören zu den „mächtigsten Frauen“

Fortune führt allerhand Top 50, Top 100, Top 500 etc. Listen. Unter anderem kürt Fortune regelmäßig die mächtigsten Frauen. Die aktuelle Liste wurde nun veröffentlicht und auf dieser finden sind Deirdre O´Brien (Apple Senior Vice President of Retail + People) und Lisa Jackson (Apple Video President of Environment, Policy an Social Initiatives) wieder.

Beim diesjährigen Ranking sind O’Brien und Jackson beide um zwei Positionen aufgestiegen. O’Brien war auf Platz 29 und ist jetzt auf Platz 27. Jackson kletterte von Platz 35 auf Platz 33.

Hier und dort findet ihr die beiden Profile, die Fortune den beiden Apple Managerinnen gewidmet hat. ZU Lisa Jackson hei0t es unter anderem