Der neue o2 my Prepaid Max ist gestartet. Ende letzten Monats hat o2 seinen neuen Prepaid-Tarif mit knapp 1TB Datenvolumen vorgestellt. Dieser lässt sich ab sofort über die o2 Webseite buchen.

o2 my Prepaid Max ist da

Ab sofort bietet der o2 my Prepaid Max 999 Gigabyte Highspeed-Daten für maximales Surfvergnügen. Damit erhaltet ihr noch mehr mobile Freiheit beim Streamen, Surfen und Gamen – ohne Vertragsbindung, bei voller Kostenkontrolle und mit maximaler Flexibilität.

Der neue o2 my Prepaid Max enthält natürlich nicht nur knapp 1TB Datenvolumen, sondern zum Monatspreis von 69,99 Euro noch eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutsche Mobilfunknetze und ins Festnetz mit. Das enthaltene Datenvolumen ist jeweils für vier Wochen verfügbar. EU-Roaming ist enthalten.

Falls ihr gleichzeitig noch auf der Suche nach einem Smartphone seid, so hält o2 aktuell fünf Endgerät im Paket bereit. Klingt alles in allem nach einem spannenden und vor allem flexiblen Tarif. Mit dem neuen o2 my Prepaid Max erhalten nicht nur Power User, die sich nicht an einen Laufzeitvertrag binden wollen, eine perfekte Lösung. Aber auch für alle anderen Anwendern, die aus welchen Gründen auch immer kurzfristig viel Datenvolumen benötigen, eignet sich dieser Tarif.