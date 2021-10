Mit Sonos Beam 2 hat der Lautsprecher-Hersteller vor wenigen Wochen den Nachfolger der Original Sonos Beam angekündigt. Wir hatten bereits die Möglichkeit, uns intensiver mit der Soundbar zu beschäftigen und haben dieser ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis attestiert.

In unserem Sonos Beam 2 Test sind wir ausgiebig auf die neue Soundbar eingehen, die Kurzform liest sich wie folgt

Die neue Beam (Gen 2) sorgt für noch mitreißenderen, klareren Sound mit mehr Bass für Fernsehen, Musik, Gaming und mehr und unterstützt Dolby Atmos. Dadurch erleben die Hörer ihre Lieblingsinhalte jetzt noch intensiver und sind im Mittelpunkt des Geschehens. Mit mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays steuert und lokalisiert die Beam den Klang im Raum und sorgt so für ein lebensechtes Erlebnis. Die elegante Soundbar fügt sich durch den überarbeiteten Polycarbonat-Grill perfekt in jedes Wohnzimmer ein, wobei die Nutzer die Wahl zwischen den Farbvarianten schwarz und weiß haben. Beam kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der bekannten Wandhalterung von Sonos an der Wand angebracht werden. Die Nutzer steuern die Beam wahlweise über die Sonos App, die beiden Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa, Touch Control direkt am Gerät, ihre TV-Fernbedienung und mehr.