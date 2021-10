Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 3 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 zum Download freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler ab sofort die Möglichkeit, sich mit einer weiteren Vorabversion des kommenden X.1 Updates zu beschäftigen.

Beta 3 ist da: iOS 15.1 & iPadOS 15.1

Das passende Beta-Profil vorausgesetzt, können eingetragene Entwickler ab sofort die Beta 3 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 herunterladen und installieren. Am einfachsten geschieht dies über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

In der finalen Version von iOS 15.0 und iPadOS 15.0 haben sich verschiedene Fehler eingeschlichen, die es nun zu beseitigen gilt. Hier denken wir unter anderem an das „Mit Apple Watch entsperren“-Problem. Seit der Beta 2 ist bekannt, dass sich Apple diesem Problem angenommen und dieses beseitigt hat. Darüberhinaus haben es verschiedene Funktionen nicht in die initiale Version von iOS 15 und iPadOS 15 geschafft. Diese werden nun nach und nach implementiert. Unter anderem hat Apple während der Beta-Phase zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 SharePlay wieder aktiviert.

Noch werden sicherlich ein paar Tage ins Land ziehen, bis Apple die finale Version des X.1 Updates freigibt. Denkbar ist, dass Apple vorab iOS 15.0.1 und iPadOS 15.0.1 veröffentlicht, um die gröbsten Fehler zu beseitigen.

Update 19:23 Uhr: Auch die Beta 3 zu tvOS 15.1 und watchOS 8.1 steht bereit.