Wie Basic Apple Guy entdeckt hat, sind auf der kanadischen Amazon-Webseite Angebote für die Apple Watch Series 7 aufgetaucht. Die Uhren können zwar noch nicht bestellt werden, wir erhalten bei der Gelegenheit jedoch eine Aussicht auf die ab Freitag erhältlichen Konfigurationen, wobei wir davon ausgehen, dass im Apple Online Store noch weitere Kombinationen erhältlich sein werden.

Apple Watch 7 bei Amazon

Laut der Auflistung passt Apple die Sportarmbänder farblich an die Gehäusefarben an. So wird beispielsweise das grüne Aluminiummodell mit einem Clover Sportarmband kombiniert, während ein Abyss Blue Sportarmband zu einem blauen Aluminiumgehäuse passt. Armbänder in den neuen Apple-Farben Starlight und Midnight (weiß und schwarz) werden ebenfalls mit passenden Aluminiumgehäusen kombiniert. Die Product(RED)-Version wird wieder mit einem passenden Product(RED)-Sportarmband geliefert.

Das goldene Edelstahlmodell kann mit einem Dark Cherry Sportarmband oder einem goldenen Milanese Loop erworben werden, während die silberne Edelstahlvariante entweder mit einem Starlight Sportarmband oder einem silbernen Milanese Loop gepaart ist. Das graphitfarbene Edelstahlmodell kann mit einem graphitfarbenen Milanese Loop oder einem Abyss Blue Sportarmband erworben werden. Die Produktauflistungen enthalten leider keine Preisangaben.

Es ist nicht bekannt, ob bei Amazon weitere Varianten verfügbar sein werden, wenn die Bestellungen am Freitag online gehen. Apple hat bereits angekündigt, dass ab Freitag auch die Apple Watch Nike, Apple Watch Hermès und Apple Watch Edition Modelle mit Titangehäuse vorbestellt werden können. Obwohl es nicht bestätigt ist, könnte die von Amazon veröffentlichte Auswahl an Konfigurationen das sein, was Apple an Drittanbieter-Händler liefert. Gerüchte deuten darauf hin, dass die neue Apple Watch bei der Markteinführung nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein wird.

Apple selber erlaubt es Käufern in der Regel, aus einer Vielzahl von Konfigurationen zu wählen, die ein breites Spektrum umfassen. In einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass die Kunden beim Kauf der Apple Watch 7 über das Apple Watch Studio Gehäuse- und Bandkombinationen auswählen können, wenn sie direkt im Apple Store einkaufen. Die Apple Watch 7 kann ab Freitag, 14:00 Uhr vorbestellt werden und wird ab dem 15.10. ausgeliefert.