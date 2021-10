iOS 15.1 und iPadOS 15.1: Public Beta 3 ist da. Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 3 zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht hat, steht ab sofort eine neue öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm zur Verfügung.

Apple veröffentlicht PB 3 zu iOS 15.1 & iPadOS 15.1

Apple hat vor wenigen Augenblicken die dritte öffentliche Beta zu iOS 15.1 und iPadOS 15.1 veröffentlicht. Damit haben Teilnehmer am Apple Beta Programm und somit ganz normale Nutzer eine weitere Möglichkeit, sich dem kommenden X.1 Update zu beschäftigen. Die Beta 3 entspricht dabei der Public Beta 3.

Mit dem kommenden Update für iPhone und iPad kümmert sich Apple auf der einen Seite um Bugfixes und auf der anderen Seite werden neue Funktionen implementiert. So wurde im Rahmen der Metaphase beispielsweise SharePlay reaktiviert und zudem unterstützt die jüngste Beta ProRes sowie Auto-Makro.

Ein paar Tage werden noch vergehen, bis die finale Version freigegeben wird. Im Idealfall erscheinen in iOS 15.1 und iPadOS 15.1 gemeinsam mit watchOS 8.1 in der kommenden Woche und somit pünktlich zum Verkaufsstart der Apple Watch am 15. Oktober 2021.