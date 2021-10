Seit knapp einem Jahr ist bekannt, dass Apple eine Developer Academy in Detroit eröffnen wird. Bewerbungen nehmen die Verantwortlichen seit ein paar Monaten bereits entgegen, so dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis die neue Apple Developer Academy auch offiziell ihre Pforten öffnen. Dies ist nun der Fall, wie Apple bestätigt hat.

Apple eröffnet Developer Academy in Detroit

In der laufenden Woche hat die erste Klasse von Entwicklern und Unternehmern in seiner Apple Developer Academy in Detroit begrüßt Die Akademie, die erste von Apple in den USA, wird ihre Studenten auf Arbeitsplätze in der florierenden iOS-App-Wirtschaft vorbereiten. Neben den Grundlagen des Programmierens, werden die Teilnehmer der Akademie Design, Marketing, Projektmanagement und mehr – mit einem Schwerpunkt auf Inklusivität und positivem Einfluss auf ihre Gemeinschaften – erlernen. Die Akademie wurde in Zusammenarbeit mit der Michigan State University ins Leben gerufen und ist Teil der Racial Equity and Justice Initiative von Apple, einer Bemühung, systemischen Rassismus zu bekämpfen und die Möglichkeiten für farbige Gemeinschaften im ganzen Land zu erweitern.

Die erste Klasse der Detroit Apple Developer Academy besteht aus einer heterogenen Gruppe von 100 Lernenden im Alter von 18 bis 60 Jahren, die eine 10-monatige umfassende App-Entwicklung und ein unternehmerisches Training erhalten, um ihnen die Werkzeuge zu geben, um die nächste Generation von hochmodernen Apps zu erstellen. Die Einschreibung ist kostenlos und die Studenten müssen keine Vorkenntnisse im Programmieren haben. Die Studierenden der diesjährigen Klasse bringen eine breite persönliche, berufliche und akademische Erfahrung in das Programm ein.

Die neue Apple Developer Academy in Detroit ist übrigens nicht die einige ihrer Art. Vor acht Jahren eröffnete Apple die erste Developer Academy in Brasilien. Seitdem sind verschiedene Niederlassungen rund um den Globus hinzugekommen. Im Juli wurde beispielsweise bekannt, dass Apple eine Apple Developer Academy in Saudi Arabien eröffnet. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass die „Entwicklerschmiede“ in Neapel, die bereits vor Jahren eröffnet wurde, ausgebaut wird.