An diesem Freitag starten gleich zwei neue Serien auf Apple TV+. Neben der Comedy-Serie „Acapulco“ steht ab sofort die Kinderserie „Otis rollt zur Hilfe!“ zur Ansicht bereit. Darüberhinaus schickt Apple neue Episoden zu verschiedenen Serien ins Rennen.

„Acapulco“ und „Otis“ neu auf Apple TV+ gestartet

Mit Acapulco steht ab sofort eine neue Comedy-Serie auf Apple TV+ bereit. „Acapulco“ erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Boy im angesagtesten Resort in Acapulco bekommt. Er merkt schnell, dass der Job viel komplizierter ist, als er es sich jemals vorgestellt hat, und um erfolgreich zu sein, muss er lernen, sich mit einer anspruchsvollen Kundschaft, einem quengeligen Mentor und einem komplizierten Privatleben zurechtzufinden, ohne den Weg zu Abkürzungen oder Versuchungen zu verlieren. Die Serie, die 1984 spielt, wird von Derbez erzählt, der die heutige Version der Hauptfigur Máximo Gallardo darstellt.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Weiter geht es mit „Otis rollt zur Hilfe!“. „Get Rolling With Otis“, so der englische Titel der Serie, ist eine Serie von 9 Story und Brown Bag Films basierend auf den beliebten Büchern von Penguin Random House, die den Abenteuern eines kleinen Traktors mit großem Herzen folgt. Auch hier haben wir den Trailer für euch.

Weitere Folgen

Neben den beiden Neustart schickt Apple auch neue Episoden zu weiteren Serien ins Rennen. So stehen neue Folgen zu Ted Lasso (Staffelfinale), See, The Morning Show, Foundation und Truth Be Told bereit.