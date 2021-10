Am heutigen Tag feierte die Apple Watch 7 pünktlich um 14:00 Uhr (deutscher Zeit) ihren Verkaufsstart. Seitdem können Kunden in mehr als 60 Ländern rund um den Globus den „Bestellen-Knopf“ drücken. Dabei setzt Apple nicht nur auf den Apple Online Store, sondern auch auf viele Partner. Unter anderem könnt ihr die Apple Watch 7 bei uns in Deutschland auch bei Amazon kaufen.

Apple Watch 7 auch bei Amazon verfügbar

Die Apple Watch Series 7 kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Modelle in Edelstahl sind in Silber, Graphit und Gold erhältlich, sowie die Apple Watch Edition in Titan und Space Schwarz Titan.

Die Apple Watch Nike und die Apple Watch Hermès führen ebenfalls exklusive neue Armbänder und Zifferblätter ein, während die Apple Watch SE und die Apple Watch Series 3 in den bestehenden Farben weiterhin erhältlich sein werden.

Wie eingangs erwähnt, lässt sich die neue Apple Watch 7 ab sofort auch bei Amazon kaufen. Der Online Händler hält eine Vielzahl an Kombinationen aus Uhr und Armband für euch bereit. Gleichwohl muss man sagen, dass die Auswahl bei Apple selbst etwas größer ist. Solltet ihr mit den von Amazon angeboten Kombinationen zurecht kommen, so zieht eine Bestellung via Amazon in Betracht. Dort sind viele Modelle noch als sofort verfügbar gekennzeichnet, während bei Apple selbst die Lieferzeiten bereits ansteigen.

Die vollständige Auswahl findet ihr hier, anbei ein paar Beispiele

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) - Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sportarmband... Mit dem GPS + Cellular Modell kannst du anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne...

Bleib durch Anrufe, Nachrichten und E‑Mails mit deiner Familie und deinen Freund:innen in...

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) - Edelstahlgehäuse Silber, Milanaise Armband Silber Mit dem GPS + Cellular Modell kannst du anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne...

Bleib durch Anrufe, Nachrichten und E‑Mails mit deiner Familie und deinen Freund:innen in...

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) - Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sportarmband... Mit dem GPS + Cellular Modell kannst du anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne...

Bleib durch Anrufe, Nachrichten und E‑Mails mit deiner Familie und deinen Freund:innen in...

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) - Aluminiumgehäuse Product(RED), Sportarmband... Mit dem GPS + Cellular Modell kannst du anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne...

Bleib durch Anrufe, Nachrichten und E‑Mails mit deiner Familie und deinen Freund:innen in...