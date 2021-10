Die Apple Watch 7 lässt sich ab sofort im Apple Online Store bestellen. Auch wenn Apple die Apple Watch 7 bereits im vergangenen Monat gemeinsam mit dem iPhone 13, iPhone 13 Pro, dem iPad mini 6 und dem iPad 9 vorgestellt hatte, müssen wir uns auf die Smartwatch ein paar Tage länger gedulden. Ab sofort ist es soweit und ihr könnt Vorbestellungen im Apple Online Store platzieren. Der eigentliche Verkaufsstart findet in sieben Tagen am 15. Oktober 2021 statt.

Apple Watch 7 jetzt im Apple Online Store bestellen

Anfang dieser Woche hatte Apple bestätigt, dass sich die Apple Watch 7 ab dem heutigen Freitag (08. Oktober 2021, 14:00 Uhr) bestellen lässt. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die Vorbestellmöglichkeit freigeschaltet hat.

Apple hat im Rahmen seines „California streaming“-Event die Apple Watch Series 7 mit einem überarbeiteten Always-On Retina Display vorgestellt. Das Design der Apple Watch Series 7 wurde mit weicheren, noch abgerundeteren Ecken weiter verbessert und das Display hat einen einzigartigen refraktiven Rand, mit dem sich Zifferblätter und Apps in voller Größe darstellen lassen und nahtlos mit dem Gehäuse verbunden zu sein scheinen. Mit einer Breite von nur 1,7 mm maximieren die schmaleren Ränder der Apple Watch Series 7 den Bildschirmbereich des Displays, während die Abmessungen der Uhr selbst nur minimal verändert werden. Die Apple Watch Series 7 bietet außerdem eine für das größere Display optimierte Benutzeroberfläche, eine neue QWERTZ-Tastatur sowie zwei einzigartige Zifferblätter — Contour und Modular Duo — die speziell für die neue Apple Watch entwickelt wurden. Nutzer haben wie gewohnt 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag und die Apple Watch kann ab sofort 33 Prozent schneller geladen werden.

Die in den Größen 41 mm und 45 mm erhältliche Apple Watch Series 7 ist die widerstandsfähigste Apple Watch aller Zeiten, mit einem stärkeren, besser bruchgeschützten Frontglas. Sie ist die erste Apple Watch mit Staubschutz nach IP6X und behält die Wasserdichtigkeitsklasse WR50 bei.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 7 Kollektion kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Apple Watch Series 7 ist kompatibel mit allen bisherigen Apple Watch Armbändern. Die Modelle in Edelstahl, die Apple Watch Edition, die Apple Watch SE und die Apple Watch Series 3 gibt es auch weiterhin in den bisherigen Farben. Zudem gibt es die Apple Watch 7 in der Nike und Hermés Edition.

Apple Watch 7 lässt sich ab sofort über den Apple Online Store ab 429 Euro vorbestellen. Ab dem 15. Oktober 2021 werden die Geräte ausgeliefert und sind vor Ort in den Apple Store verfügbar. In den letzten Tagen wurde gemunkelt, dass die Verfügbarkeit der neuen Apple Computeruhren zum Verkaufsstart stark beschränkt sein wird. Bei echten Interesse solltet ihr direkt zugreifen.