Am heutigen Tag feiert die Apple Watch 7 ihren Vorverkaufsstart. Apple hatte Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass der Startschuss heute um 14:00 Uhr im Apple Online Store fällt. Auch wenn Apple schon zahlreiche Informationen zur Apple Watch 7 bekannt gegebenen hat, sind uns die Verantwortlichen nach wie vor einige Details schuldig. Unter anderem hat Apple bis dato die verschiedenen Konfigurationen und Preise noch nicht bestätigt. Wenige Stunde vor dem Vorverkaufsstart sickern diese inkl. Preise durch.

Apple Watch 7: Preise sickern durch

Apple hält sich mit Informationen zur Apple Watch bis dato zurück. So fehlt auf der Apple Webseite nach wie vor die Microseite mit den technischen Details. Auch zu den Preisen hat sich Apple bisher nur sehr minimalistisch zu Wort gemeldet. Von offizieller Seite ist bis dato nur zu hören, dass die Apple Watch 7 bei 429 Euro startet. Doch wie sehen die Preise für die anderen Modelle und Konfigurationen aus?

Leaker Jon Prosser hat nun eine Liste mit Preisen veröffentlicht, die ihm zur Apple Watch 7 zugetragen wurden. Dabei handelt es sich zwar um Dollar-Preise, nichtsdestotrotz kann man ablesen, wohin die Reise geht:

Series 7 – 41mm Aluminum (GPS) $399

Series 7 – 45mm Aluminum (GPS) $429

Series 7 – 41mm Aluminum 41mm (GPS + Cellular) $499

Series 7 – 45mm Aluminum (GPS + Cellular) $529

Series 7 – 41mm Stainless Steel w/ Sport band (GPS + Cellular) $699

Series 7 – 45mm Stainless Steel w/ Sport band (GPS + Cellular) $749

Series 7 – 41mm Stainless Steel w/ Milanese Loop (GPS + Cellular) $749

Series 7 – 45mm Stainless Steel w/ Milanese Loop (GPS + Cellular) $799

Series 7 – 41mm Titanium (GPS + Cellular) $799

Series 7 – 45mm Titanium (GPS + Cellular) $849

Series 7 – 41mm Nike (GPS) $399

Series 7 – 45mm Nike (GPS) $429

Series 7 – 41mm Nike (GPS + Cellular) $499

Series 7 – 45mm Nike (GPS + Cellular) $529

Auf den ersten Blick scheint es, als ob Apple die Preise der Apple Watch 6 für die Apple Watch 7 weitestgehend übernimmt. Zumindest bei den Konfigurationen, die sowohl bei der Series 6 als auch Series 7 angeboten werden. Demnach würde die Apple Watch 7 (Alu) mit Sportarmband hierzulande bei 429 Euro starten. Die Apple Watch 7 Edelstahl mit Sportarmband ist derzeit ab 729 Euro erhältlich und beim Titan-Modell geht es bei 829 Euro los.

Die Apple Watch Series 7 kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Modelle in Edelstahl sind in Silber, Graphit und Gold erhältlich, sowie die Apple Watch Edition in Titan und Space Schwarz Titan. Die tatsächlichen Euro-Preise und Konfigurationen erfahren wir um 14:00 Uhr.