Freut euch aufs Wochenende. Und aufs Vorbestellen. Wenn euch der Apple Online Store mit den soeben genannten Worten begrüßt, dann wisst ihr, dass Apple den Store vorübergehend vom Netz genommen hat, um den bevorstehenden Verkaufsstart neuer Produkte vorzubereiten. Am heutigen Tag fällt der Startschuss für die Apple Watch 7.

Apple Watch 7 kann in Kürze bestellt werden

Mittlerweile gehört es schon zur Tradition, dass Apple im Vorfeld eines Verkaufsstarts seinen Online Store vorübergehend offline nimmt. Dies ist auch am heutigen Freitag der Fall. Apple hat Anfang dieser Woche bereits bestätigt, dass heute der Startschuss für die Apple Watch 7 fällt. Solltet ihr am heutigen Vormittag versuchen, einen Einkauf im Apple Online Store zu tätigen, so müsst ihr diesen verschieben.

Im Rahmen der „California streaming“-Keynote hatte Apple unter anderem das iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini 6, iPad 9 und die Apple Watch 7 angekündigt. Während die neuen iPads und iPhones bereits im Handel sind, so startet am heutigen Tag der Vorverkauf für die Apple Watch 7. Der eigentliche Verkaufsstart der Series 7 findet am 15. Oktober 2021 statt.

Ein paar wenige Stunden müsst ihr euch noch gedulden. Um 14 Uhr wird der Apple Online Store wieder erreichbar sein und dann könnt ihr die neuen Produkte bestellen. Es zeichnete sich in den letzten Tagen ab, dass die Verfügbarkeit der neuen Apple Computeruhren zum Verkaufsstart stark beschränkt sein wird. Die Lieferzeiten dürften schnell in die Höhe schnellen.