Am frühen Freitag nachmittag fiel der Startschuss für die Apple Watch 7. Wie Anfang dieser Woche angekündigt, lässt sich die Apple Watch 7 seit 14:00 Uhr über den Apple Online Store bestellen. Mittlerweile steigen die Lieferzeiten für die einzelnen Modelle bereits kräftig an. Gleichzeitig zum Verkaufsstart der Apple Watch 7 hat Apple übrigens erwartungsgemäß den Verkauf der Series 6 eingestellt.

Apple Watch 7 Lieferzeiten steigen an

Seit wenigen Stunden lässt sich die neue Apple Watch 7 im Apple Online Store bestellen. Die Apple Watch Series 7 kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Modelle in Edelstahl sind in Silber, Graphit und Gold erhältlich, sowie die Apple Watch Edition in Titan und Space Schwarz Titan. Die Apple Watch Nike und die Apple Watch Hermès führen ebenfalls exklusive neue Armbänder und Zifferblätter ein.

Wir haben jetzt nicht jedes einzelne Modell auf ihre Lieferzeit kontrolliert, mehrere Überprüfungen haben jedoch gezeigt, dass die Lieferzeit je nach Modell bereits stark angestiegen ist. Hier zwei Beispiele:

Apple Watch 7 Alu Mitternacht, 45mm, GPS+Cellular, Sportarmband: Liefertermin 09. bis 16.11.2021

Apple Watch 7 Edelstahl Silber, 45mm, GPS+Cellular, Milanaise-Armband: Liefertermin 09. bis 16.11.2021

Alternativ können wir euch nur empfehlen, auch mal einen Abstecher zu Amazon zu tätigen. Der Online Händler nimmt seit heute ebenfalls Bestellungen für die Apple Watch an.

Verkauf der Apple Watch Series 6 eingestellt

Die Apple Watch 7 tritt an die Stelle der Apple Watch 6. Dies ist der Grund warum Apple den Verkauf der Series 6 mit dem Verkaufsstart der Series 7 eingestellt hat. Neben der Series 7 bietet Apple weiterhin die Apple Watch SE (ab 299 Euro) sowie die Apple Watch 3 (ab 219 Euro) an.