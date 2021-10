Kurz vor dem Wochenende hat Amazon wieder ein ziemlich heißes Microsoft 465 Angebote aufgelegt. Konkret erhaltet ihr Microsoft 365 Familiy (12+3 Monate, 6 Nutzer) für nur 52,99 Euro. Zusätzlich erhaltet ihr wahlweise Norton 360 Deluxe bzw. McAfee Total Protection gratis hinzu.

Microsoft 365 Familiy zum Knallerpreis

Von Zeit zu Zeit stellt Amazon Microsoft 365 Family in den Fokus. Derzeit ist es Wiede soweit. Solltet ihr in der Vergangenheit über den Kauf von Microsoft 365 nachgedacht und noch auf die passenden Argumente gewartet haben, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Amazon dreht an der Preisschraube und und reduziert den Preis.

Es geht um Microsoft 365 Family für 6 Nutzer. Erwähnenswert ist, dass ihr Microsoft 365 Family für insgesamt 15 Monate erhaltet, und dass ihr euch im Bundle zusätzlich McAfee Total Protection für 12 Monat oder Norton 360 Deluxe 15 Monate gratis dazu sichern könnt.

Wenn ihr Interesse an Microsoft 365 Habt, dann könnt ihr mit dem aktuellen Deal nicht wirklich etwas falsch machen. Normalerweise kostet die Kombination aus Microsoft 365 und McAfee Total Protection 188,95 Euro. Vorübergehend zahlt ihr nur 52,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 136,96 Euro bzw. 72 Prozent. Das Paket mit Norton 360 Deluxe kostet normalerweise 183,99 Euro. Aktuell zahlt ihr ebenfalls nur 52,99 Euro. Hier liegt die Ersparnis bei 131 Euro bzw. 71 Prozent.

Enthalten sind die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Tipp: Ihr könnt euch auch zwei Lizenzen sichern, um beispielsweise für die kommenden zwei Jahre Microsoft 365 nutzen zu können. Alternativ könnt ihr euch auch Microsoft Office 2021 Home und Student als Dauerlizenz zum Preis von 145,99 Euro zulegen.