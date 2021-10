Mit „Ted Lasso“ hat Apple TV+ einen echten Hit gelandet. Die 1. Staffel kam bei „normalen“ Nutzern sowie beim Fachpublikum sehr gut an. Die 2. Staffel (das Staffelfinale wurde unlängst ausgestrahlt) hat an den Erfolg noch einmal überflügelt und sogar mehrere Emmy Awards gewonnen. Unter anderem wird wurde die Apple Original Serie als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Eine 3. Staffel ist bereits gesichert, doch wie steht es um die 4. Staffel?

Ted Lasso: Produzent stellt 4. Staffel in Aussicht

Zuletzt wurde bereits darüber spekuliert, dass Ted Lasso auch in die 4. Staffel gehen könnte, obwohl zunächst nur drei Staffeln der Serie geplant waren. Zumindest stellt der Produzent eine weitere Serie in Aussicht. Wie heißt es so schon? Klappern gehört zum Handwerk.

Die gesamte 2. Staffel steht mittlerweile auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Im August 2022 könnt es mit der 3. Staffel weitergehen. Im Gespräch mit Deadline hat Produzent und Showrunner Bill Lawrence bestätigt, dass ursprünglich „nur“ drei Staffeln geplant waren, eine vierte Staffel sei allerdings möglich. Diese könnte dann allerdings eine neue Story erhalten.

„Ich würde wahrscheinlich clean bleiben und sagen, dass die Geschichte, die das Autorenteam erzählt hat, in den ersten drei Staffeln einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hatte, selbst wenn Ted Lasso weitermacht“, sagte Lawrence. „Und dann könnte es davon abweichen.“

Fest steht, dass die ersten beiden Staffeln von Ted Lasso ziemlich erfolgreich waren. Mit Staffel 3 erhofft sich Apple an den Erfolg anzuknüpfen. Warum nicht auch eine Staffel 4? Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man eine Serie auch nicht zu sehr „ausreizen“ darf.