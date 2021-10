Zum Wochenende hat Apple nicht nur den offiziellen Trailer zu „Hello, Jack! The Kindness Show“ veröffentlicht, sondern auch den offiziellen Teaser zu „The Afterparty“ auf YouTube bereit gestellt. Somit gibt es einen Einblick in eine weitere Apple Original-Serie.

Offizieller Teaser zu „The Afterparty“ ist da

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple offiziell bestätigt hat, dass das Unternehmen mit „The Afterparty“ eine weitere Comedy-Serie in Auftrag gegeben hat. Nun kommt ein wenig mehr „Futter“ an die Sache und zudem gibt Apple mit dem offiziellen Teaser einen Ausblick auf das, was uns erwartet.

Bei „The Afterparty“ handelt es sich um eine Mord-Mystery-Comedy-Serie der Oscar-, BAFTA- und Golden Globe-Preisträger Chris Miller und Phil Lord („Spider-Man: Into the Spider-Verse“, „The Lego-Movie“ und „21 Jump Street“). Die achtteilige Serie wird im Januar 2022 auf Apple TV+ ihre Premiere feiern.

„The Afterparty“ – kreiert und inszeniert von Miller – dreht sich um einen Krimi bei einer Highschool-Reunion. Jede der acht Episoden bietet eine Nacherzählung derselben Nacht, die aus der Perspektive eines anderen Charakters erzählt wird, jede mit ihrem eigenen einzigartigen visuellen Stil und Filmgenre, um der Persönlichkeit des Erzählers gerecht zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Serie wird von TriStar TV und Sony Pictures Television für Apple produziert, wo Lord und Miller derzeit einen umfassenden Fünfjahresvertrag für das Fernsehen haben.