Noch keine 24 Stunden ist es her, dass Apple am gestrigen Nachmittag damit begonnen hat, Bestelllungen für die neue Apple Watch 7 entgegenzunehmen. Nun informiert Apple Besteller darüber, dass die Apple Watch 7 für den Versand vorbereitet wird.

Apple bereitet den Versand der Apple Watch 7 vor

Im September zusammen mit dem iPhone 13 (Pro) vorgestellt, nimmt Apple seit gestern im Apple Online Store Vorbestellungen für die Apple Watch 7 entgegen. Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für den offiziellen Verkaufsstart am 15. Oktober 2021.

Zum Wochenende hat Apple bereits damit begonnen, Frühbesteller darüber zu informieren, dass die Geräte für den Versand vorbereitet wird. Der nächste Schritt ist der, dass die Geräte tatsächlich versandt werden. Diese Information solltet ihr allerdings nicht vor Mittwoch oder Donnerstag erwarten. Nichtsdestotrotz werden Frühbesteller ihre neue Apple Watch pünktlich zum Verkaufsstart erhaltenn

Die Apple Watch Series 7 kommt in fünf neuen Aluminiumgehäusefarben Mitternacht, Polarstern, Grün, einem neuen Blau und (PRODUCT)RED und es gibt eine Vielzahl verschiedener Apple Watch Armbänder, die mit allen Apple Watch Modellen kompatibel sind. Die Modelle in Edelstahl sind in Silber, Graphit und Gold erhältlich, sowie die Apple Watch Edition in Titan und Space Schwarz Titan. Preislich geht es bei 429 Euro los. Nicht nur Apple nimmt Bestellungen entgegen, auch bei Amazon und Co. Könnt ihr die Apple Watch 7 vorbestellen. (Danke Jonas)

