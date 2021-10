Der Kommunikationsstandard RCS (Rich Communications Services) soll WhatsApp und Co. Konkurrenz machen. Wie die SMS läuft der Dienst über das Mobilfunknetz und soll das Mobile Messaging wieder zu den Mobilfunkanbietern führen. Während Google RCS bereits einsetzt, sieht Apple keine Notwendigkeit für die Unterstützung. Eine Google-Führungskraft bietet Apple nun scherzhaft an, bei der Einführung von RCS zu helfen.

In einem Tweet sagte Hiroshi Lockheimer, Googles Senior Vice President für Android, dass „Gruppenchats nicht auf diese Weise beeinträchtigt werden müssen“, und bezog sich dabei auf einen Sub-Tweet über die Unannehmlichkeiten, die Android- und iPhone-Nutzer bei der Kommunikation mithilfe von Kurznachrichten haben.

💚 Group chats don’t need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here’s an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021