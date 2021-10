Über fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass wir über einen dritten Apple Retail Store in Istanbul berichtet haben. Warum auch immer haben die Arbeiten am Store länger gedauert, also ursprünglich von uns angenommen. Nun nähern wir wir uns allerdings mit großen Schritten der großen Neueröffnung.

Apple bewirbt dritten Store in Istanbul

Seit vielen Jahren betreibt Apple zwei eigene Stores in Istanbul. In Kürze wird ein neuer Stores seine Pforten öffnen. Auf der zugehörigen Retail-Webseite heißt es

Das Herz von Istanbul liegt sehr bald in der Bagdat Straße. Wir eröffnen einen neuen Laden. Du triffst auf Experten, die dir in allen Belangen mit neuen Informationen weiterhelfen. Di wirst deine Fähigkeiten verbessern, dich inspirieren lassen, während du Zeit im Garten verbringst und wir freuen uns darauf, dich und alle deine großen und kleinen Ideen in diesem dritten Store zu treffen, in dem du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

Nach der Eröffnung eines Stores in der Istanbuler Zorlu Mall im April 2014 und eines weiteren in der Akasya Mall im Oktober des selben Jahres ist Apple Bağdat Caddesi der dritte Store, den Apple in Istanbul eröffnen wird. Über die Details schweigt sich Apple aktuell noch aus. Mit anderen Worten: Einen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. Lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern. Wir rechnen damit, dass die Größe Neueröffnung noch diesen Monat gefeiert wird.