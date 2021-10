Während Ted Lasse (2. Staffel) am vergangenen Freitag sein Staffelfinale gefeiert hat, befindet sich „The Morning Show“ aktuell mitten in der zweiten Staffel. Um für beide Serien ein wenig die Werbetrommel zu rühren, haben die Verantwortlichen zwei kurze Clips auf YouTube veröffentlicht.

Apple veröffentlicht neue Clips zu „Ted Lasso“ und „The Morning Show“

Begleitend zu seinen Serien und Filmen veröffentlicht Apple regelmäßig zu seinen Originals regelmäßig Videos auf YouTube, um näher auf eine Inhalte einzugehen und tieferer Einblicke zu gewähren.

In der Videobeschreibung zu „Ted Lasso — A Conversation with Hannah Waddingham & Juno Temple“ heißt es

Von Junos erstem Text mit Jason über das Pilotskript bis hin zu Hannah, die ihre Komfortzone am Set verlässt, erzählen die beiden Ted Lasso-Stars, wie sie in ihre Charaktere und ihre Freundschaft hineingewachsen sind, sowie Sarah Niles‘ Einfluss auf Staffel 2.

In der Beschreibung zu „The Morning Show – Inside the Episode: Kill The Fatted Calf” heißt es

Es ist an der Zeit, schwierige Gespräche zu führen. Wirf einen exklusiven Blick in die Episode von „Kill The Fatted Calf“ mit der Besetzung der 2. Staffel.