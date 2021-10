Seit längerem ist bekannt, dass Apple TV+ an „The Shrink Next Door“ bzw. zu deutsch „Der Therapeut von nebenan“ arbeitet. Einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Comedy-Serie exklusiv auf Apple TV+ startet. Vorab gibt es einen neuen Trailer.

Basierend auf dem gleichnamigen Podcast von Wondery und Bloomberg Media ist „The Shrink Next Door“ laut Apple eine düstere Komödie, inspiriert von wahren Begebenheiten um die bizarre Beziehung zwischen einem Psychiater und seinem langjährigen Patienten. Apple beschreibt die Serie folgendermaßen:

„Inspiriert von wahren Begebenheiten, beschreibt „The Shrink Next Door“ die bizarre Beziehung zwischen dem Star-Psychiater Dr. Isaac „Ike“ Herschkopf (gespielt von Rudd) und seinem langjährigen Patienten Martin „Marty“ Markowitz (gespielt von Ferrell). Im Laufe ihrer Beziehung fügt sich der allzu charmante Ike langsam in Martys Leben ein, zieht sogar in Martys Haus in den Hamptons ein und überredet Marty, ihn zum Präsidenten des Familienunternehmens zu machen. Die Serie erforscht, wie sich eine scheinbar normale Arzt-Patienten-Dynamik in eine ausbeuterische Beziehung voller Manipulation, Machtstreben und Dysfunktion vom Feinsten verwandelt. In der Serie spielen außerdem Kathryn Hahn als Phyllis, Martys jüngere Schwester, und Casey Wilson als Bonnie, die Frau von Dr. Herschkopf.“