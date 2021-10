Gerade einmal sechs Tage trennen uns noch von der Apple Oktober Keynote. Diese hat Apple vor wenigen Augenblicken unter dem Motto „Neue Dimensionen“ angekündigt. Los geht es am 18. Oktober 2021 pünktlich um 19:00 Uhr. Auch wenn Apple mit keiner Silbe bestätigt hat, worum sich das Special Event dreht, rechnen wir fest mit der Vorstellung neuer Macs.

Apple führt uns in neue Dimensionen

Was möchte uns Apple mit dem Motto „Neue Dimensionen“ sagen? Im englischen heißt es übrigens „Unleashed“ Wir sollten nicht zu viel in das Motto hinein interpretieren. Vielmehr werden wir uns zurücklehnen und uns auf die Neuheiten freuen. In erster Linie denken wir dabei an neue Macs und insbesondere an ein neues MacBook Pro. Aber auch ein neuer iMac und ein neuer Mac mini könnten im Rennen sein. Interessanterweise halten sich auch neue AirPods 3 seit Wochen in der Gerüchteküche. Diese könnte Apple ebenfalls ankündigen.

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden. Los geht es am 18. Oktober 2021 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Über die Apple-Events Webseite lädt der Hersteller alle Anwender ein, die Veranstaltung live mitzuverfolgen. Im umgekehrten Schluss bedeutet dies, dass Apple die Keynote über die üblichen Kanäle (Webseite, Apple TV-App, YouTube und Co.) überträgt.

Natürlich werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen.

AR Erlebnis auf dem iPhone

Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, rund um die Einladungen zu einer Keynote auch ein Augmented Reality Erlebnis zu implementieren. Dieses findet ihr auf der Apple Events-Webseite, allerdings nur, wenn ihr diese mit dem iPhone oder iPad aufruft. Anschließend klickt ihr auf das Event-Logo und schon findet ihr euch in einer AR-Umgebung wieder.