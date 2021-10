In den letzten Tagen wurde bereits intensiv über den Termin für die Apple Oktober Keynote spekuliert. Nun ist es offiziell und Apple hat vor wenigen Augenblicken den offiziellen Termin bestätigt und die Einladungen für das bevorstehende Event verschickt. Das nächste Special-Event findet am 18. Oktober 2021 statt. Los geht es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

Apple lädt am 18. Oktober zur Mac-Keynote

Die Vorfreude steigt und nur noch wenigen Tage trennen uns von der vierten Apple Keynote des Jahres 2021. Vor wenigen Augenblicken haben die Verantwortlichen aus Cupertino die Katze aus dem Sack gelassen und zumindest den Termin für die bevorstehende Veranstaltung offiziell bestätigt. Diese findet am 18. Oktober statt. Nachdem die September-Keynote neue iPhones, iPads und die Apple Watch 7 thematisierte, dürfte es sich in Kürze um neuen Macs drehen.

In den letzten Wochen gab es bereits verschiedene Gerüchte, welche neuen Produkte Apple im Laufe des Oktobers ankündigen wird. So sind beispielsweise das 14 Zoll MacBook Pro sowie ein 16 Zoll MacBook Pro ein Dauerbrenner in der Gerüchteküche. Zudem könnte Apple einen neuen Mac mini sowie einen größeren iMac ankündigen.

Die Mac-Keynote trägt übrigens das Motto „Neue Dimensionen“. Genau wie bei den letzten Keynotes wird Apple auf ein Online-Event setzen. Die Veranstaltung findet im Apple Park statt und wird von Apple vorproduziert.

Wir werden die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.