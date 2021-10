In der Nacht zu heute hat Apple seiner „Apple Support“-App ein Update verpasst. Diese lässt sich ab sofort in Version 4.4 aus dem App Store herunterladen. Mit an Bord sind punktuelle Verbesserungen sowie Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen.

„Apple Support“-App 4.4 ist da

Die „Apple Support“-App ist eine gute Anlaufstelle, wenn ihr Hilfe zu einem eurer Produkte benötigt. „Apple Support“ bietet dir personalisierten Zugriff auf Lösungen für all deine Produkte und Services von Apple. Erfahrt, wie ihr eure Abonnements verwaltet, euer Apple-ID-Passwort zurücksetzt und vieles mehr. Natürlich könnt ihr auch persönlich mit einem Berater sprechen, der euch bei der Problembehebung unterstützt.

Ab sofort steht die „Apple Support“-App in Version 4.4 als Download bereit. Zunächst einmal bietet die App einen Express-Austausch für Nutzer in den USA. Dies ermöglicht es euch, einen Ersatz für euer defektes oder beschädigtes iPhone zu erhalten, bevor Ihr euer Originalgerät einsendet. So können Anwender den Besuch im Apple Store vermeiden und sicherstellen, dass sie bei im Schadensfalls zu keiner Zeit auf ein iPhone verzichten müssen.

Zu den weiter Verbesserungen heißt es