Kurz bevor am kommenden Freitag das Staffelfinale zu „SEE – Reich der Blinden“ (Staffel 2) starten wird, veröffentlich hat Apple einen neuen Clip auf YouTube, um uns einen tieferen Einblick zu gewähren.

SEE – Season 2 Rivalries Featurette [Apple TV+]

In Folge 208 „Wiegenlied“ führen Baba und Edo ihre Armeen in eine epische Schlacht, welche sich zu einem brutalen Kräftemessen zwischen den Brüdern entwickelt.

Mit dem Featurette-Clip „SEE – Season 2 Rivalries“ können wir einen tieferen Blick auf die brennende Rivalität, den Hass und die Blutrache, die unter der Oberfläche von SEE Season 2 brennt, werfen. Wie geht der Kämpf der Brüder aus?

SEE gehört für uns definitiv zu den besten Serien auf Apple TV+. Sollte ihr euch diese noch nicht „gegönnt“ haben, so werft einen Blick auf den jüngsten Clip. Oder ihr fangt einfach bei Staffel 1 Folge 1 an. Da geht es bereits ordentlich zur Sache.