Die Tage bis zum 18. Oktober sind gezählt. Kaum sind die Einladungen für die „Neue Dimensionen“-Keynote ausgesprochen, melden sich verschiedene Analysten und Leaker zu Wort, um neue Details zum kommenden MacBook Pro 2021 zu teilen. Nachdem wir bereits von einem 120Hz Mini-LED-Display gehört haben, geht es nun mit weiteren Informationen weiter.

Auch wenn Apple mit keiner Silbe bestätigt hat, dass der Hersteller am kommenden Montag über neue Macs sprechen wird, gehen wir fest davon aus, dass sich das Special Event in erster Linie um die Mac-Familie drehen wird.

Leaker Dylandkt spricht davon, dass das 14 Zoll und 16 Zoll Standardmodell mit 16GB RAM und 512GB SSD ausgerüstet sein wird. Dies entspricht der Ausstattung der aktuellen 13 Zoll und 16 Zoll High-End-Modellen.

Bei der Frontkamera soll eine 1080p Kamera zu Einsatz kommen. Der M1X-Chip soll beim 14 Zoll und 16 Zoll Modell identisch sein. Wir gehen allerdings davon aus, dass es bei den Grafikkernen zu Unterschieden kommen wird.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick

— Dylan (@dylandkt) October 12, 2021