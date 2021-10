Amazon hat die sogenannte Oktober-Angebote eingeläutet mit dem der Online Händler nicht nur die Produkte eine Vielzahl an Partner in den Fokus rückt, auch die eigene Hardware wird dramatisch im Preis gesenkt. Unter anderem erhaltet ihr Rabatt auf Echo, Fire TV Stick, eero 6, Kindle und mehr. Hier geht es zur Übersicht aller reduzierten Amazon Produkte.

Amazon startet Herbst-Angebote

Wir haben es in der Vergangenheit bereits das ein oder andere mal gesagt. Wenn ihr über den Kauf von Amazon Hardware nachdenkt und ihr zeitlich ungebunden seid, so wartet bis zur nächsten Rabatt-Aktion. Genau diese ist nun in Form der Amazon Herbst-Angebote gekommen. Wir haben euch ein paar Angebote-Highlights zusammengetragen

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für...

Starten und steuern Sie all Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung....

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Blaugrau Wir stellen vor: Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Videoclips können mit einem Blink-Abo (kostenloser Testzeitraum bis September 2021) in der Cloud...

Blink Mini – eine kompakte, intelligente Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich mit... Kabelgebundene 1080p HD-Überwachungskamera für den Innenbereich mit Bewegungserkennung und...

Lassen Sie sich über Ihr Smartphone benachrichtigen, sobald eine Bewegung erfasst wird. Oder...

Das brandneue eero-6-Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-System von Amazon mit eingebautem Zigbee Smart Home-Hub |... Wi-Fi-6-Abdeckung für das gesamte Heim – deckt bis zu 460 m² ab und unterstützt bis zu 500...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Die Mesh-WLAN-Technologie von eero passt sich an Ihren...

Das brandneue eero-6-Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-System von Amazon mit eingebautem Zigbee Smart Home-Hub |... Wi-Fi-6-Abdeckung für das gesamte Heim – deckt bis zu 140 m² ab und unterstützt bis zu 900...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Die Mesh-WLAN-Technologie von eero passt sich an Ihren...

Angebot Wir stellen vor: Amazon eero 6 Dualband-Mesh-Wi-Fi-6-Signalverstärker – eine Erweiterung des... Erweitern Sie die eero-WLAN-Abdeckung – Ein eero 6-Signalverstärker erweitert die Abdeckung des...

In wenigen Minuten einzurichten – Die eero App zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen...

Ring Video Doorbell von Amazon | 1080p HD-Video Türklingel, fortschrittliche Bewegungserfassung und... Über die HD-Aufnahmen (1080p) der Ring Video Doorbell können Sie Personen sehen, hören und mit...

Eine verbesserte Version der Ring Video Doorbell, mit verfeinerter Bewegungserfassung und besonders...