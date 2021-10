Worauf kommt es an? Smartphone-Marktanteil? Smartphone-Umsätze? Smartphone-Gewinn? Apple ist sicherlich nicht in allen Disziplinen die Nummer 1. Betrachtet man allerdings nur den Gewinn durch Smartphone-Verkäufe, so ist Apple mit Abstand das erfolgreichste Unternehmen.

Apple nimmt den größten Teil der weltweiten Smartphone-Gewinne mit nach Hause

Auch wenn Apple beim Smartphone-Marktanteil sowie -Umsatz einen verhältnismäßig kleinen Marktanteil für sich verbucht, zeigt ein aktueller Bericht, wie erfolgreich der Hersteller beim Gewinn ist.

Blickt man auf den Marktanteil des zweiten Quartals 2021, so zeigt sich, dass Apple weltweit gerade einmal 13 Prozent für sich verbuchen konnte. Beim Umsatz und Gewinn siegt es allerdings ganz anders aus. Betrachtet man nur den Umsatz, so kommt Apple mit dem iPhone laut Counterpoint auf 40 Prozent. Mit Blick auf den Gewinn sind es sogar 75 Prozent der gesamten Branche.

Apple ist der größte Gewinn- und Umsatzbringer im Handygeschäft. Im zweiten Quartal 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 75 Prozent des Gesamtgewinns des Mobiltelefonmarkts und 40 % des Umsatzes, obwohl es relativ nur bescheidene 13 Prozent des Marktanteil beisteuerte. Auch wenn Apple in der Vergangenheit leicht bessere Werte vorzuweisen hatte, sind die Zahlen nach wie vor sehr gut.

Das Marktforschungsunternehmen sagt, dass die Verbraucher mehr denn je am Ökosystem von Apple interessiert sind.

Apple profitiert auch von der Interoperabilität zwischen seinen Geräten. Die Bequemlichkeit, mit der man zwischen Mac, iPad und iPhone wechseln kann, ermutigt Benutzer eines Apple-Geräts, im Apple-Ökosystem zu bleiben, indem sie andere Geräte der Marke erwerben. Möglich wird dies durch Apples umfassende Kontrolle über Hardware und Software, die eine nahtlose Verlagerung der Arbeit an einer App zwischen mehreren Geräten ermöglicht.

Dies ist zwar schon seit einiger Zeit der Fall, hat sich jedoch mit dem Angebot von Musik, Medien, News, Speicherplatz usw. Erhöht.