Erscheint die Apple Watch 8 in drei Größen? Zumindest wäre Analyst Ross Young nicht überrascht, wenn Apple seine Smartwatch im kommenden Jahr in drei unterschiedlichen Größen offerieren wird.

Apple Watch 8 angeblich in drei Größen

Die Apple Watch 7 ist zwar vorgestellt, auf den Verkaufsstart müssen wir uns noch ein paar wenige Tage gedulden. Am kommenden Freitag (15. Oktober 2021) fällt der Startschuss. Im Vorfeld tauchen nun Gerüchte zur Series 8 auch.

Die neue Apple Watch 7 bietet Apple in den Größen 41mm und 45mm an. Zuvor kamen die Größen 40mm und 44mm (bzw. 38mm und 40mm) zum Einsatz. Auf Twitter fragte Analyst Ross Young, ob sich Anwender ein größerer Display bei der Apple Watch 8 wünschen. Im weiteren Verlauf spricht er davon, dass man nicht überrascht sein sollte, wenn Apple die Series 8 in drei Größen arbeiten wird.

Don’t be surprised if there are 3 sizes next year… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Näher geht er auf das Thema bzw. die neue Größe nicht ein. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir davon lesen, dass Apple einen Wechsel von zwei Größen auf drei Größen plant. Gleichwohl haben wir bereits gelesen, dass Apple eine neue Apple Watch Sport mit robusterem Gehäuse plant, die sich in erster Linie an Athleten, Wanderer und andere Nutzer richtet, die im täglichen Gebrauch extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Die Uhr dürfte die leiche Funktionalität wie eine Standard-Apple Watch haben, jedoch mit zusätzlicher Schlagfestigkeit und Schutz im Sinne der G-Shock-Uhren von Casio ausgestattet sein.