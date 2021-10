Die Apple Watch Series 7 steht ab morgen offiziell in den Regalen und wird weltweit an die Kunden ausgeliefert. Während die ersten Medienberichte zur neuen Smartwatch langsam veröffentlicht werden, haben wir bisher noch keinen guten Vergleich mit der Apple Watch Series 6 gesehen, was sich jetzt ändert.

Apple Watch Nike Series 7

Laut Apple ist das Display der neuen Apple Watch Series 7 um 20 Prozent größer als das der Series 6, vor allem dank des schmaleren Rahmens, der auch gleich eine leichte Wölbung des Displays an den Rändern ermöglicht. Apple ist zwar bereits auf seinen Marketing-Bildern auf den Unterschied eingegangen, einen Blick aus der „realen“ Welt gab es bisher jedoch nicht. Jetzt hat es die neue Apple Watch in die freie Wildbahn geschafft und so erhalten wir eine schöne Momentaufnahme.

Apple Watch Nike Series 7 – 41 mm pic.twitter.com/QoyH7pTuI0 — domenico panacea (@domenicopanacea) October 14, 2021

Das Bild veranschaulicht gut, dass Apples neue Smartwatch (in diesem Fall die Apple Watch Nike Series 7) ein deutlich größeres Display hat als die Series 6, obwohl die Gehäusegröße nur leicht zugenommen hat. Um die Vorteile des größeren Displays zu nutzen, hat Apple die Benutzeroberfläche von watchOS entsprechend angepasst. So erhalten wir nun unter anderem größere Tasten und eine vollständige Tastatur auf dem Bildschirm.

Die Modelle der Apple Watch Series 7 werden ab diesem Freitag, den 15. Oktober, an die Kunden ausgeliefert und in den Apple Stores erhältlich sein. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören größere Displays mit 41 mm bzw. 45 mm Gehäusegröße, verbesserte Widerstandsfähigkeit mit IP6X-zertifizierter Staubresistenz, bis zu 33 Prozent schnelleres Aufladen und neue Aluminiumfarben.