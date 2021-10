„Dickinson“ gehört für uns zu den Highlights auf Apple TV+. In Kürze startet die Serie in die dritte und finale Staffel. Los geht es am 05. November 2021. Vorab hat Apple nun den offiziellen Trailer zur 3. Staffel veröffentlicht.

„Dickinson“: offizieller Trailer zur 3. Staffel ist da

Apple TV+ hat den Trailer für die dritte und letzte Staffel von „Dickinson“ veröffentlicht, der von der Kritik gefeierten und mit dem Peabody Award ausgezeichneten Apple Original Comedy-Serie mit der Oscar-nominierten Hailee Steinfeld in der Hauptrolle und der ausführenden Produzentin, die von Alena Smith kreiert, geschrieben und ausführende Produzentin ist, die in dieser Saison auch ihr Regiedebüt gibt.

Die ersten drei Folgen der 3. Staffel feiern am 5. November 2021 ihre weltweite Premiere auf Apple TV+. Anschließend werden immer freitags neue Folgen veröffentlicht. Das Staffelfinale läuft am 24. Dezember 2021.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die dritte und letzte Staffel fällt in Emily Dickinsons produktivste Zeit als Künstlerin inmitten des tobenden amerikanischen Bürgerkrieges und eines ebenso heftigen Kampfes, der ihre eigene Familie spaltet. Als Emily versucht, die Spaltungen um sie herum zu heilen, fragt sie sich, ob Kunst helfen kann, die Hoffnung am Leben zu erhalten und ob die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit.