VPN-Anbieter gibt es gefühlt, wie Sand am Meer. Zum Teil ähneln sich die Angebote recht stark, zum Teil trennt sich allerdings auch did Spreu vom Weizen, wenn man auf die Details blickt. Zuletzt hatten wie Surfshark VPN näher unter die Lupe genommen und dem VPN-Service ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Der Anbieter hat nun ein „VPN-Angebot des Monats“ aufgelegt, dass sich wirklich sehen lassen kann. Der Rotstift wurde angesetzt und der Preis unter die magische Grenze von 2 Euro gebracht. Ihr erhaltet satte 82 Prozent Rabatt und zahlt monatlich nur 1,99 Euro, wenn ihr euch für die Laufzeit von 24 Monaten entscheidet.

Surfshark VPN: 82 Prozent auf das 2-Jahres-Abo sichern

Surfshark ist ein erfolgreicher VPN-Dienst, der bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Nun hat der Anbieter einen ziemlich hießen VPN-Deal aufgelegt, auf den wir euch kurz aufmerksam machen möchten. Entscheidet ihr euch für das 2-Jahres-Abo, so erhaltet ihr 82 Prozent Rabatt auf den Gesamtpreis und zahlt monatlich nur 1,99 Euro. Ganz ehrlich, bei diesem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Das Risiko ist mehr als überschaubar.

Doch was nützt einem das beste VPN-Angebot, wenn keine entsprechende Leistung dahintersteckt. Wir haben uns vor wenigen Wochen den VPN-Service näher angeguckt und getestet. In erster Linie steht der Schutz der Privatsphäre bei Surfshark ganz oben auf der Agenda. Allerdings kann der Service auch noch mit weiteren Funktionen punkten.

Was ist ein virtuelles privates Netzwerk?

Bei einer VPN-Verbindung dient der eigene Rechner als VPN-Client. Über die VPN-Software wird der Client mit einem VPN-Server des jeweiligen Anbieters verbunden. Ab jetzt wird die IP-Adresse, über die sich der Mac, das iPhone etc. im Internet identifizieren lässt, durch die IP des VPN-Servers ersetzt. Der eigentliche Nutzer wird auf diese Weise verschleiert. Zudem werden die übermittelten Daten innerhalb des VPN-Tunnels verschlüsselt und sind somit ebenfalls nicht von außen einsehbar. Möchtet ihr eure IP-Adresse im Internet nicht preisgeben, so greift zu einem VPN-Dienst.

Surfshark setzt auf eine Verschlüsselung mit AES 256-Bit. Damit sollte es nahezu unmöglich sein, dass Dritte eure Online-Aktivitäten entschlüsseln. Hier denken wir beispielsweise auch an öffentliche WLANs an Bahnhöfen, Flughäfen, in im Cafe oder wo auch immer. Sollte jemand dort versuchen, eure Daten abzufangen, so sind diese verschlüsselt und für den Angreifer im Endeffekt unbrauchbar.

Stichwort Streaming. Mit einem VPN-Service könnt ihr auf Streaming-Inhalte zugreifen, die eigentlich nicht für euer Land vorgesehen sind. Spannend, oder?

Was gibt es sonst noch zu Surfshark zu sagen? Der Anbieter verfolgt eine „Keine-Logs-Richtlinie“. Somit wird sichergestellt, dass die Verbindungsinformationen nicht gespeichert werden, womit eine nachträgliche Verfolgung verhindert wird. Gefühlt steht Surfshark für alle Plattformen zur Verfügung bzw. stellt eine entsprechende Applikation bereit. So könnt ihr Surfshark Von auf dem iPhone, iPad, Android-Smartphone & -Tablet, Windows, Mac, FireTV etc. einsetzen. Auch auch für Konsolen (PlayStation und Xbox) steht der Anbieter zur Verfügung.

Surfshark wirbt zudem damit, dass ihr mir einem Konto unbegrenzte Geräte mit dem VPN-Service nutzen könnt. Achja, ein 24/7-Support steht auch zur Verfügung wenn ihr mal Probleme haben solltet.

Fazit

Zum Monatspreis von nur 1,99 Euro bietet euch Surfshark im 2-Jahres-Abo ein wirklich Top Preis-Leistungsverhältnis an. Das Risiko ist mehr als überschaubar. Bei Interesse können wir euch nur empfehlen, direkt zuzuschlagen, da das Angebot zeitlich befristet ist. Im Übrigen: Surfshark bietet eine 30-tägige „Geld zurück Garantie“ an. Solltet ihr bei eurem Test feststellen, dass euch der Service nicht überzeugt, so könnt ihr innerhalb von 30 Tagen vom Kauf zurück treten und euch das Geld erstatten lassen.