Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade. Nachdem wir in der vergangenen Woche „Cross Road“ neu begrüßt haben, geht es in dieser Woche mit einem ähnlich spannendem Klassiker weiter. Die Rede ist von Tiny Wings. Auch einen Ausblick auf ein kommendes Spiel haben wir für euch.

„Tiny Wings“ auf Apple Arcade gestartet

Ab sofort haben Abonnenten von Apple Arcade die Möglichkeit, mit „Tiny Wings“ den Traum vom Fliegen wahr werden zu lassen.

In der Spielebeschreibung hießt es

Du hast schon immer vom Fliegen geträumt – aber deine Flügel sind zu klein. Zum Glück ist die Welt voller wunderschöner Hügel. Benutze die Hügel als Sprungschanzen – rutsche sie herunter, schlage mit Deinen Flügeln und fliege! …Wenigstens für einen kleinen Moment, bis diese nervige Gravitation Dich wieder zurück zur Erde hohlt. Aber da wartet schon der nächste Hügel auf Dich. Gib acht vor der Nacht und fliege so rasch Du kannst, ansonsten wird das Fliegen schnell wieder zum Traum.

Der ein oder andere wird sich noch an das Jahr 2011 erinnern. Damals wurde Tiny Wings zum iPhone Spiel des Jahres im App Store Rewind 2011 in Europa und vielen anderen Ländern gewählt!

NBA 2K22 Arcade Edition und Kingdom Rush Frontiers TD in Kürze

NBA 2K22 Arcade Edition, des amerikanischen Spiele-Entwicklers 2K Games, ist ab dem 19. Oktober 2021 verfügbar. Spieler können ihren NBA-Traum leben und auf dem Parkett mit den Topstars Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Davis und Luka Doncic um Titel, Ehre und Ruhm spielen. Im Online-Multiplayer-Modus kann man mit seinem Kader gegen Freunde oder Spieler auf der ganzen Welt antreten.

Kingdom Rush Frontiers TD wird im Apple Store wie folgt beschrieben

Das fesselndste Tower-Defense-Spiel der Welt ist zurück! Willkommen bei Kingdom Rush: Frontiers! Größer und gemeiner als je zuvor! Kingdom Rush: Frontiers bietet ein völlig neues Erlebnis mit rasant schnellem und begeisterndem Gameplay, das schon den Vorgänger zu einem preisgekrönten Hit machte! Führe deine Truppen in diesem epischen Albtraum, äh, Abenteuer und schütze exotische Länder vor Drachen, menschenfressenden Pflanzen und widerlichen Kreaturen aus der Unterwelt. Und das alles mit grandiosen neuen Türmen, Leveln, Helden und noch vielem mehr, was du brauchst, um deine Feinde zu Brei zu schlagen.

Tipp: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.