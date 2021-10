Apple tritt dem Blender Development Fund bei

Apple ist dem Blender Development Fund als Fördermitglied beigetreten und hat dem 3D-Grafikprogramm finanzielle Unterstützung, technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen zugesagt.

Blender gab am Donnerstag den Beitritt von Apple zum Blender Development Fund bekannt und erklärte, dass das Unternehmen die „kontinuierliche Kernentwicklung von Blender“ unterstützen wird. Blender ist ein Open-Source-3D-Grafik-Tool.

Zusätzlich zu einer Spende wird Apple dem Blender-Team und der großen Entwicklergemeinschaft auch technisches Know-how und andere Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Beiträge von Apple werden „helfen, Blender-Künstler und -Entwickler zu unterstützen“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Tom Soosendaal, CEO von Blender, wies am Donnerstag auch darauf hin, dass macOS als vollständig unterstützte Blender-Plattform zurückkehren wird. Apple hat außerdem einen Patch für das Metal-Backend für Cycles GPU-Rendering auf Mac-Plattformen veröffentlicht.

This has been in the making for a while. I’m very proud to share this news today. macOS will be back as a complete supported Blender platform. Thanks Apple!

— Ton Roosendaal (@tonroosendaal) October 14, 2021