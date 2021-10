Wir nutzen den Start in den heutigen Freitag, um traditionell auf die Apple TV+ Neuheiten zu blicken. Am heutigen sind „The Velvet Underground“ und „Puppy Place“ gestartet. Zudem gibt es neue Episoden zu weiteren Serien.

„The Velvet Underground“ ist auf Apple TV+ gestartet

Ab sofort steht der neue Dokumentarfilm „The Velvet Underground“ auf Apple Arcade bereit. Es handelt sich um eine Doku des Oscar-nominierten Regisseurs Todd Haynes („Carol“, „Far From Heaven“, „I’m Not There“) und Polygram Entertainment.

Apple beschreibt den Original-Film wie folgt

The Velvet Underground kreierte einen neuen Sound, der die Welt der Musik veränderte und seinen Platz als eine der am meisten verehrten Rock’n’Roll-Bands festigte. Unter der Regie des bekannten Filmemachers Todd Haynes zeigt „The Velvet Underground“, wie die Gruppe zu einem kulturellen Prüfstein wurde, der eine Reihe von Widersprüchen darstellt: Die Band ist sowohl zeitgemäß als auch zeitlos; literarisch und doch realistisch; verwurzelt in hoher Kunst und Straßenkultur.

Zu Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

Neue Serie: Puppy Place

Mit Puppy Place steht die dritte Kinderserie bereit, die Apple vor wenigen Wochen für den Herbst angekündigt hast. Nachdem Wolfboy und Otis rollt zur Hilfe bereits gestartet sind, geht es nun mit der nächsten Serie weiter. Dabei handelt es sich um eine entzückende Live-Action-Drehbuchserie über die Suche nach Pelzhäusern basierend auf der Bestseller-Buchreihe Scholastic.

Auch hier haben wir einen Trailer für euch.

Neue Folgen zu Foundation, See und Co.

Neben den beiden Neustart schickt Apple auch neue Folgen zu weiteren Serien ins Rennen. So stehen neue Episoden SEE (Staffelfinale), The Morning Show, Foundation, Truth Be Told, Das Problem mit Jon Stewart und Acapulco bereit.