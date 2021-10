Auf dem Weg zur finalen Version von macOS Monterey hat Apple bereits zahlreiche Anpassungen am Safari-Browser vorgenommen. Gleiches gilt für Safari 15.0 bzw. Safari 15.1 für macOS Big Sur und macOS Catalina. Nachdem Apple kürzlich Safari innerhalb der Beta 10 zu macOS Monterey ein weiteres Mal „optimiert“ hat, finden sich nun die jüngsten Anpassungen auch in der neuen Beta von Safari 15.1 für macOS Catalina und macOS Big Sur wieder.

In den letzten Wochen und Monaten musste Safari reichlich Kritik einstecken. Apple hatte ein offenes Ohr und hat die ein oder andere Anpassung wieder zurückgenommen bzw. optimiert.

So some Safari on macOS Monterey news… they moved the Favorites Bar back up where it belongs. Apple really is still tweaking Mac Safari…https://t.co/QavSZnsQe5 pic.twitter.com/n3qpQuD2nD

— Jason Snell (@jsnell) October 13, 2021