Wie Entertainment Weekly berichtet, ist „The Problem with Jon Stewart“ jetzt Apples beliebteste ungeskriptete Sendung. Laut einer nicht näher genannten Quelle hat die Show bereits die Popularität von Oprah Winfreys „The Oprah Conversation“ übertroffen. Auch der dazugehörige Podcast ist in den Charts nach oben geschossen.

Erfolgreicher Start für „The Problem with Jon Stewart“

Jon Stewart sprach vor kurzem über seine neue Show und erklärte, dass die Apple TV+ Serie ernster sein soll als sein vorheriger Comedy Central Hit „The Daily Show“. In jeder Folge setzt sich Stewart mit Gästen zusammen, um ein einzelnes Thema zu diskutieren, das „Teil der aktuellen nationalen Diskussion ist“. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode. Begleitend zur Serie hat Apple auch einen Podcast gestartet.

Das Konzept geht anscheinend auf. Laut Entertainment Weekly war die Premiere der Show erfolgreich – so erfolgreich, dass „The Problem with Jon Stewart“ jetzt die meistgesehene ungeskriptete Sendung, also eine Produktion ohne Drehbuch, auf Apple TV+ ist. Damit konnte Jon Stewart sogar Oprah Winfreys „The Oprah Conversation“ überholen.

Die erste Folge mit dem Titel „The Problem With War: You Break It You Buy It“ wurde am 30. September ausgestrahlt. Zu Gast war der Minister für Veteranenangelegenheiten Denis McDonough. Unter anderem ging es in der Folge um die Gesundheitsprobleme amerikanischer Kriegsveteranen.

Die zweite Folge vom 14. Oktober trägt den Titel „The Problem With Freedom: It Ain’t Free“. Der Slogan der Folge lautet: „Amerikaner lieben die Freiheit. Aber welchen Preis sind sie bereit, dafür zu zahlen – und was kann man von anderen Ländern lernen, die für ihre Freiheit kämpfen?“

Hier die offizielle Beschreibung der Show:

„Jon Stewart führt mit Mitgefühl und Humor durch die neue Apple Original Show „The Problem With Jon Stewart“, in der er sich mit einigen der dauerhaftesten und tiefgreifendsten Probleme unserer Zeit auseinandersetzt. Die Show des gefeierten Autors, Produzenten, Regisseurs und Anwalts erforscht komplexe Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven von Interessenvertretern, Experten und Einzelpersonen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Der begleitende Podcast zur Serie wird die Konversation in jeder Folge vertiefen, mit Mitarbeitern aus der gesamten Sendung, die Gespräche mit Aktivisten in diesem Bereich führen, Fakten zu dem Thema teilen und natürlich jede Menge Witze machen.“

