Vergangenen Monat kündigte WhatsApp an, dass Backups zukünftig Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Nachdem die Neuerung kürzlich ihre Premiere in der Beta-Version des Messenger feierte, ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups nun offiziell für Jedermann gestartet.

Während WhatsApp-Nachrichten seit rund fünf Jahren Ende-zu-Ende verschlüsselt werden, hat der Messenger-Dienst erst jetzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups freigeschaltet. Weitergehende Infos zur Verschlüsselung findet ihr hier. Es heißt

Von nun an stellen wir deshalb eine zusätzliche Sicherheitsoption zur Verfügung, um Backups, die auf Google Drive oder in iCloud gespeichert werden, durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schützen. Kein anderer global agierender Messaging-Dienst von vergleichbarer Größe bietet ein derart hohes Maß an Sicherheit im Hinblick auf die Text- und Sprachnachrichten, Medien, Videoanrufe und Chat-Backups seiner Benutzer.

Du kannst ab sofort dein Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup entweder mit einem Passwort deiner Wahl oder einem 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel, den nur du kennst, sichern. Weder WhatsApp noch dein Backup-Anbieter können deine Backups auslesen oder auf den zur Entsperrung benötigten Schlüssel zugreifen.