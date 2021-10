Kurz bevor wir am Montag auf Apples nächster Keynote voraussichtlich neu gestaltete 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro-Modelle sehen werden, taucht heute noch ein recht wildes Gerücht auf. So hält sich derzeit auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo das Gerücht, dass die neuen MacBook Pro-Modelle eine Aussparung (Notch) für die Webcam erhalten.

Alles nur ein Scherz?

Das Gerücht hat seinen Ursprung bei einem Weibo-Nutzer in China. Dieser behauptet, dass das neu gestaltete MacBook Pro eine Notch haben wird. Sie soll eine Größe „ähnlich wie beim iPhone 12“ haben. Der als „DuanRui“ bekannte Twitter-Nutzer, der oft Informationen über Apples Pläne auf Weibo teilt, spekuliert derweil, dass es sich bei dem Gerücht einfach um einen Scherz handeln könnte.

Allerdings hat ein Reddit-Nutzer, der angeblich mit Quellen aus der Lieferkette in Kontakt steht, die gleiche Behauptung aufgestellt. Auch der Reddit-Beitrag besagt, dass sich das neue MacBook Pro an der alten Notch orientieren wird und nicht an der kleineren vom iPhone 13. Anstatt einer Face ID TrueDepth-Kamera (wie beim iPhone) soll die Notch des MacBook Pro eine 1080p-Webcam, einen True Tone-Sensor und ein Mikrofon beherbergen.

Bisher gab es keinerlei Hinweise auf eine Notch im MacBook Pro. Lediglich eine in der Beta von macOS Monterey aufgetauchte Spezifikation für eine modifizierte Auflösung gibt dem Gerücht ein wenig Rückenwind, auch wenn es nur ein schwaches Lüftchen ist. Nach einem Rechenbeispiel im Reddit-Beitrag, würden die neuen Auflösungen zu einem 14 bzw. 16 Zoll Display passen, das eine Notch aufweist.

Ein weiteres Gerücht, das bei Reddit und auf Weibo erwähnt wird, besagt, dass der gesamte Tastaturbereich der neuen MacBook Pro-Modelle schwarz ist und nicht nur die Tasten. Es gibt auch die Behauptung, dass die MacBook Pros dicker werden und größere Lüfter erhalten.

Wenig überraschend, verfügen die Quellen über keine fundierte Erfolgsbilanz, weswegen alle Informationen mit einer großen Portion Skepsis betrachtet werden sollten.