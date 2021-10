Erst wenige Tage ist es her, dass Apple die offiziellen Einladungen für seine Oktober Keynote verschickt hat. Diese findet am Montag (18. Oktober 2021) statt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr. Nachdem wir im vergangenen Monat neue iPhones, neue iPads und die Apple Watch 7 kennengelernt haben, geht es in Kürze mit neuen Macs weiter. Wir begleiten die Keynote mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple „Unleashed“-Keynote

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die vierte und vermutlich letzte Apple Keynote des Jahres 2021 zu. Im Laufe des Jahres haben wir bereits zahlreiche Software- und Hardware-Neuerungen erlebt. In Kürze wird Apple abermals neue Hardware präsentieren.

Neue Macs…

Wir rechnen fest damit, dass Apple seine Oktober Keynote nutzen wird, um neue Macs zu präsentieren. Dabei denken wir in erster Linie an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Dieses soll unter anderem ein neues Design mit USB-C, HDMI und SD Kartenlesegerät aufweisen. Auch ein MagSafe-Anschluss scheint gesetzt. Darüberhinaus wird Apple den Nachfolger des M1-Chips präsentieren und diesen ebenfalls im neuen MacBook Pro verbauen. Ob der Chip auf den Namen M1X oder M2 hören wird, wird sich zeigen. Darüberhinaus gibt es Gerüchte, dass Apple auf ein 120Hz Mini-LED-Display setzten wird. Warten wir es ab.

Welche Produkte innerhalb der Mac-Familie könnte Apple noch vorstellen? Ein neuer High-End Mac mini sowie ein größerer iMac könnten es ebenso auf die Agenda der Keynote schaffen.

Thematisch passend, wird Apple den Termin für die Freigabe von macOS Monterey bekannt geben.

AirPods 3?

Seit längerem halten sich auch hartnäckige Gerüchte, dass Apple an den AirPods 3 arbeitet. . Wir erwarten, dass Apple die AirPods 3 optisch an die AirPods Pro anlehnt, allerdings auf eine aktive Geräuschunterdrückung verzichtet. Ein neuer Bluetooth-Chip gilt als wahrscheinlich. Ob die AirPods 3 allerdings auf der Keynote vorgestellt oder im Nachgang per Pressemitteilung angekündigt werden, bleibt abzuwarten.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.