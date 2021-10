Media Markt hat vor wenigen Augenblicken die Aktion „Nehmt euch steuerfrei!“ gestartet. Was hat es damit auf sich? Der Händler schenkt euch die 19 Prozent Mehrwertsteuer, so dass ihr bei zahlreichen Produkten bares Geld sparen könnt. Die Rabatt-Aktion ist ab sofort und nur für kurze Zeit gültig. Darüberhinaus könnt ihr bei Media Markt von der 0 Prozent Finanzierung profitieren. Diese gilt auch für Produkte, die nicht an der MwSt-Aktion teilnehmen.

Media Markt schenkt euch 19 Prozent Mehrwertsteuer

Ab sofort schenkt euch Media Markt 19 Prozent MwSt. auf eindeutig gekennzeichnete Produkte. Rein rechnerisch entsprechen die 19 Prozent Mehrwertsteuer einem Nachlass von 15,966 Prozent. Die Aktion findet sowohl online als auch in den Geschäften vor Ort statt.

Wie bereits in der Vergangenheit erhaltet ihr bei Media Markt die 19 Prozent „Mehrwertsteuerbefreiung“ nicht auf alle Produkte. Ihr solltet in jedem Fall die Aktionsbedingungen beachten. Dort heißt es unter anderem

19% MwSt. geschenkt auf ausgewählte Kategorien und Hersteller:

MDA, SDA (alle außer Einbau)

Smartphones der Marke OPPO

gekennzeichnete PCs/Notebooks/Tablets/Convertibles, Monitore und Drucker

Tchibo-Artikel (Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln ausgenommen)

sowie vom 21.10. – 24.10. auf alle TV-Geräte der Marken OK., LG, Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Grundig, Hisense und Xiaomi

Weiter schreibt Media Markt

Aktion gültig im MediaMarkt Onlineshop auf mediamarkt.de (nicht gültig bei Käufen von Drittanbietern) und Märkten vom 17.10., 8:00 Uhr bis 24.10.20, 23:59 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung. Nur solange der Vorrat reicht. Nur gültig auf vorrätige/sofort verfügbare Ware. Keine Nachbestellungen/Vorbesteller nehmen nicht an der Aktion teil. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktion gültig für Haushaltsklein- und -großgeräte (Einbaugeräte ausgenommen), Smartphones der Marke OPPO, gekennzeichnete PCs/Notebooks/Tablets/Convertibles, Monitore und Drucker, Tchibo-Artikel (Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln ausgenommen), sowie vom 21.10. – 24.10. auf alle TV-Geräte der Marken OK., LG, Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Grundig, Hisense und Xiaomi. Käufer erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Der Nachlass ist im ausgezeichneten Preis bereits berücksichtigt. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Falls ihr derzeit vor dem Kauf des ein oder anderen Elektronik-Produkts seid, so nehmt Media Markt in jedem Fall in die engere Wahl für den Preisvergleich.

0 Prozent Finanzierung bei Media Markt

Neben dem Rabatt könnt ihr von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Ab einer Finanzierungssumme von 100 Euro erhaltet ihr den 0% effektiven Jahreszins. Die monatliche Mindestrate beträgt 10 Euro, die Laufzeit liegt zwischen 6 bis 12 Monate.