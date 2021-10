Apple hat die „Unleashed“-Keynote genutzt, um die neuen AirPods (3. Generation) ankündigen. Manchmal muss man auf das Kleingedruckte bei der begleitenden Pressemitteilung gucken, denn dort verstecken sich häufig ein paar spannende Details. So wurden nicht nur die AirPods 3 vorgestellt, es gibt auch Neuigkeiten zu den AirPods 2 sowie AirPods Pro. Hier findet ihr die AirPods im Apple Online Store.

Apple senkt Preis der AirPods 2

Die AirPods-Familie besteht ab sofort aus den AirPods 2, AirPods 3 sowie AirPod Pro. Apple hat heute nicht nur die neuen AirPods 3 vorgestellt, sondern auch die AirPods 2 im Portfolio belassen. Kosten die neuen AirPods 3 199 Euro, so wurde der Preis der AirPods 2 von 179 Euro auf 149 Euro gesenkt.

Ehrlicherweise muss man sagen, dass die AirPods 2 – zumindest das Modell mit kabelgebundenen Case – in den letzten Wochen bereits für weniger als 149 Euro bei Amazon und Co. zu bekommen waren. Die Preissenkung dürfte sich in Kürze sicherlich auch bei Apple Partnern bemerkbar machen.

AirPods Pro jetzt mit MagSafe Ladecase

Die AirPods 3 werden mit einem neuen Ladecase ausgeliefert, welches nicht nur mit Qi-kompatiblen Ladegeräten kompatibel ist, sondern auch mit MagSafe-Ladegeräten aufgeladen werden kann. Die AirPods Pro werden ab sofort ebenso mit dem neuen MagSafe-Ladecase zum selben Preis von 279 Euro geliefert.