Seit Mai ist bekannt, dass sich Apple den Film „The Tragedy of Macbeth“ von Regisseur und Autor Joel Coen (No Country for Old Men, Hail, Caesar!) sichern konnte. Auch wenn uns noch ein paar Monate vom Start auf Apple TV+ trennen, haben die Verantwortlich in Cupertino nun den offiziellen Teaser veröffentlicht.

Apple TV+: offizieller Teaser zu „The Tragedy of Macbeth“ ist da

In Kürze gibt es eine weitere Verfilmung des Shakespeare-Klassikers „Macbeth“. Apple und der Produktionsfirma A24 haben kooperiert und „Macbeth“ neuverfilmt.

Im neuesten Film von Joel Coen sind einige preisgekrönte Schauspieler mit an Bord, darunter Oscar-Preisträger Denzel Washington und Frances McDormand in den Hauptrollen. Die Vorlage von William Shakespeare aus dem Jahr 1606 dreht sich um einen machtgierigen und skrupellosen Fürsten (Denzel Washington), der mithilfe seiner Frau Lady Macbeth (Frances McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„The Tragedy of Macbeth“ wird am 25. Dezember weltweit in den Kinos erscheinen, bevor der Film auf Apple TV+ am 14. Januar veröffentlicht wird. In der Beschreibung des Teaser heißt es schlicht und einfach

Woher klopft es? Ein neuer Blick auf The Tragedy of Macbeth.

Weitere Clips zu „The Morning Show“ und „Puppy Place“

Darüberhinaus hat Apple einen neuen Clip zu „The Morning Show“ sowie neun Videos zu „Puppy Place veröffentlicht.



