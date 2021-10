In einer neuen Folge von Axios auf HBO setzte sich Intel-CEO Pat Gelsinger mit der Axios-Chefkorrespondentin für Technologie, Ina Fried, zusammen, um verschiedene Themen zu besprechen, einschließlich Apples Übergang zu seinen eigenen, speziell entwickelten Chiplösungen für seine Macs.

Intel hat einen großen Nachholbedarf, wenn das Unternehmen Apples hauseigene Chips den Rang ablaufen will. Benchmarks haben beispielsweise gezeigt, dass das MacBook Air mit einem M1-Chip ein maximal ausgestattetes Intel-basiertes 16-Zoll-MacBook Pro übertrifft. In dem Interview räumte Gelsinger Intels „Stolpern“ ein und erklärte, das Unternehmen werde „hart kämpfen“, um Apples Geschäft zurückzugewinnen:

„Fried: Kürzlich sagte Apple, dass das Unternehmen die Intel-Chips im Mac durch eigene Prozessoren ersetzen wird. Haben Sie die Idee aufgegeben, dass der Mac auf Intel-Chips läuft?

Gelsinger: Ich gebe niemals die Idee auf, dass irgendetwas nicht auf Intel-Chips läuft. Und, Sie wissen ja, dass wir gestolpert sind, Apple hat entschieden, dass sie selbst einen besseren Chip herstellen können als wir es konnten. Und, nun ja, das haben sie ziemlich gut gemacht. Ich muss also einen besseren Chip entwickeln, als sie ihn selbst herstellen können. Ich hoffe, dass ich diesen Teil ihres Geschäfts sowie viele andere Teile ihres Geschäfts mit der Zeit zurückgewinnen kann. Und in der Zwischenzeit muss ich dafür sorgen, dass unsere Produkte besser sind als ihre, dass mein Ökosystem offener und lebendiger ist als ihres und dass wir für Entwickler und Anwender überzeugendere Gründe schaffen, auf Intel-basierte Produkte zu setzen. Ich werde also hart darum kämpfen, Tims Geschäft in diesem Bereich zurückzugewinnen.“