Die neuen MacBook Pro 2021 sind da und können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist der 26. Oktober 2021. Einen Tag zuvor erscheint noch die finale Version von macOS Monterey.

MacBook Pro: 140W Netzteil und MagSafe 3 Kabel separat erhältlich

Mit MagSafe 3 kommt der MagSafe-Anschluss in das MacBook Pro zurück. MagSafe 3 weist ein aktualisiertes Design auf, kann mehr Strom in das System einspeisen als je zuvor und macht das Anschließen eines Ladekabels schnell und einfach und schützt gleichzeitig das MacBook Pro. Darüber hinaus gibt es erstmals eine Schnellladefunktion für den Mac, die das System in nur 30 Minuten um bis zu 50 Prozent auflädt.

Das passende USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) liegt dem 14 Zoll und 16 Zoll im Lieferumfang bei. Benötigt ihr ein weitere Kabel? Kein Problem, dieses bietet Apple auch separat zum Preis von 55 Euro über den Apple Online Store an.

Den 16 Zoll MacBook Pro Modellen legt Apple zudem ein neues 140W USB-C Ladegerät bei. Auch dieses könnt ihr ab sofort zum Preis von 105 Euro separat über den Apple Online Store kaufen.